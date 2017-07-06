Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı 8-9 Temmuz tarihlerinde Konya'da düzenlenecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) yarış takviminde yer alan şampiyona 402 metre uzunluğundaki Saraçoğlu Drag Pisti'nde yapılacak.



Şampiyonaya ev sahibi Konya'nın yanı sıra Ankara, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri ve Antalya'dan yarışçılar katılacak.



İkinci ayak yarışı 8 Temmuz Cumartesi günü serbest-sıralama antrenmanları ve 300 Pro yarışlarıyla başlayacak. Yarışçılar 9 Temmuz Pazar günü de zamana karşı mücadele verecek.



Yarışlar, Süper Street (1000-1300 cc), Pro Street (1000-1300 cc), Street 2 (1000-1300 cc), Street (600 cc), Street (750 cc), Standart 2 (1000-1300 cc), Standart 1 (600-750 cc) ve kadınlar kategorilerinde organize edilecek.