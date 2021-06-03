Türkiye-Moldova milli maçının ardından
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Türkiye-Moldova milli maçının ardından

Türkiye-Moldova milli maçının ardından
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova'yı 2-0 yendikleri hazırlık maçını kazanarak İtalya karşılaşması öncesinde moral bulduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova'yı 2-0 yendikleri hazırlık maçını kazanarak İtalya karşılaşması öncesinde moral bulduklarını söyledi.

Benteler Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Hazırlık maçı olarak Moldova karşılaşmasıyla sona gelmiş olduk. Bundan sonra 8 günlük süreyi İtalya maçına yönelik kullanacağız. Rakibin gücü ne olursa olsun elinden gelen direnci ortaya koydu. Güç farkı vardı, bu skora yansıdı. Oyun üstünlüğümüz de iyiydi, bundan önceki maça göre daha önde oynadık. İtalya maçı farklı olacak." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda girdikleri fırsatlardan yararlanamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Zorluklarımızı gördük, ikiye birlerde etkiliydik ama kanatları biraz fazla kullanabilirdik. Bütün oyuncularımızı görmüş olduk. Kampa çağırdığımız tüm oyuncular zaman zaman iyi, zaman zaman beklentimizin altında kalan performanslar gösterdi. Bazılarını zaten biliyorduk, bazılarını dinlendirdik bu maçta oynattık. Bütün oyuncularımızı İtalya maçına göre hazırlayacağız. Gruptaki tüm maçlara çıktığımızda devamında da her oyuncumuza ihtiyaç duyabiliriz. Performans olarak eksik gördüğümüz, yeteneklerine inandığımız İrfan, Abdülkadir ve Dorukhan'ı otelde bıraktık, iki idman yaptılar. Kazanmak, Cengiz ve Burak'ın gol atarak moral bulması önemliydi. Düşüncelerimizi kısmen yaptık, hazırlık maçında rakibin gücü konsantrasyonu etkileyebiliyor. Bazı oyuncular bunun çok iyi üstesinden geldi, mesela Kenan olağanüstü çalıştı, maçın tamamını yaşadı. Tüm oyuncular İtalya maçında aynı duyguyla oynayacaklardır."

Sadece Kenan Karaman'ın değil, Hakan Çalhanoğlu'nun, Yusuf Yazıcı'nın, Burak Yılmaz'ın, Kaan Ayhan'ın, Merih Demiral'ın ve Çağlar Söyüncü'nün de iyi futbol oynadığının altını çizen Şenol Güneş, "Hepsi iyi oynadı ama Kenan oyunun başından itibaren bir final maçında oynuyor duygusunda oynadı. Kendini ispatlıyor gibi oynadı, bunu bütün oyuncular yapacaktır. Mert de geçen maç böyle oynamıştı. Bugün iyi oyun vardı ama mühim olan İtalya maçında yapmak. Onun için söylüyorum. Bugünkü maçta olağanüstü olsak da puan vermeyecekler. Bugün de eksiklerimiz top kayıplarımız oldu, hücumları sonuçlandıramadık. Bazen yavaş davrandık, maçına göre bu değişebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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