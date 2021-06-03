Türkiye-Moldova milli maçından notlar

Hazırlık maçında Moldova ile Almanya'da karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'in tamamını değiştirdi.

Hazırlık maçında Moldova ile Almanya'da karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'in tamamını değiştirdi.

Ay-yıldızlı ekibin Gine ile oynadığı son hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev yaptı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür ve Kaan Ayhan yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci ve Abdülkadir Ömür ise maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir de takip etti

A Milli Takım'ın, Moldova ile oynadığı maçı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Nihat Özdemir, karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever