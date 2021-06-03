Türkiye - Moldova maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - Moldova hangi kanalda? Türkiye - Moldova maçı şifresiz mi?
EURO 2020 heyecanla beklenirken sporseverler Türkiye - Moldova maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye - Moldova maçı hangi kanalda? Türkiye - Moldova maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Türkiye - Moldova maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Moldova maçı hangi kanalda, hakemi kim? Türkiye - Moldova maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar
TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Moldova, Euro 2020 maçı 11-06-2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 2.00
TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Moldova maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.
TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?
Türkiye - Moldova maçını şifresiz şekilde TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.
Görsel: @millitakımlar.