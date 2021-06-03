Türkiye-Moldova

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Almanya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Benteler ArenaHakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal (Almanya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan,