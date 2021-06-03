Türkiye-Moldova

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Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Almanya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Benteler ArenaHakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal (Almanya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan,

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Almanya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Benteler Arena

Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc, Rata, Anton, Spataru, Platica, Damaşcan???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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