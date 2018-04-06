Türkiye-Moğolistan Arasında İş Birliği Anlaşmaları - Ulanbator

- İmza töreni detayları Resmi temasları kapsamında Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa ile birlikte Devlet Sarayı'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Liderler daha sonra iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmaları imza törenine şahitlik etti.