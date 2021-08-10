Türkiye modern pentatlonda madalyaya bir adım daha yaklaştı
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Türkiye modern pentatlonda madalyaya bir adım daha yaklaştı

Türkiye modern pentatlonda madalyaya bir adım daha yaklaştı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Modern pentatlon branşında 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'de "ilk 5" içinde yer alarak kürsüye bir adım daha yaklaştı.

Modern pentatlon branşında 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'de "ilk 5" içinde yer alarak kürsüye bir adım daha yaklaştı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada Rio'da 35'inci, Tokyo'da beşinci olan milli sporcunun elde ettiği başarının tüm ülkeye gurur yaşattığını ve herkesi duygulandırdığını söyledi. İlke Özyüksel ve milli sporcunun antrenörlerine teşekkür eden Çakır, çoklu bir spor dalı olan modern pentatlonda alınan beşinciliğin madalyaya eşdeğer olduğunu vurguladı.

Eskrim, binicilik, koşu, atış ve yüzme dallarında mücadele edilen modern pentatlonda başarılı olmanın zorluğuna dikkati çeken Veli Ozan Çakır, İlke Özyüksel'in olimpiyat beşinciliğinin, Türk spor tarihinde bir ilk olarak nitelendirerek, "Bu başarı Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya umudumuzu çok artırdı. Bundan sonra amacımız olimpiyatlara 4 kotayla gitmek ve madalyalarla dönmek. İlke'nin Tokyo'daki başarısı, bize bu perspektifimizin ne denli gerçekçi olduğunu gösterdi" dedi.

Tokyo'da gelen olimpiyat beşinciliğinin tesadüfi olmadığının altını çizen Çakır, şunları söyledi:

"Bu başarı, İlke'nin yeteneğinin ve azminin sonucu olduğu kadar bugüne kadar olimpiyat yolunda yapılan yatırımların bir çıktısıdır. Bakanlığımızın modern pentatlonun arkasında olmasının bir sonucudur. Bunu, koşu, atış, eskrim, binicilik, yüzme branşlarındaki milli antrenörlerimizle birlikte yapılan düzenli ve disiplinli çalışmanın getirisi olarak görüyoruz. Çoklu bir branş olan modern pentatlonda önce olimpiyatlara katılmak, ardından da bu alanda beşincilik derecesine ulaşmış olmamız, Türkiye'nin modern pentatlon sporunda çağ atladığının ve çıtayı yukarılara taşıdığının bir göstergesi. İlke'ye Tokyo'da gösterdiği olağanüstü çaba ve performans için çok teşekkür ediyoruz. Modern pentatlon camiası olarak emeğimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz."

İlke Özyüksel 2024 Paris'in favorilerinden

Veli Ozan Çakır, "İlke, Tokyo'da gerçekleştirdiği dereceyle, Paris 2024 Olimpiyatları'nın favorilerinden biri olduğunu göstermiş oldu." dedi.

Paris Olimpiyatları'na 4 sporcuyla katılmayı hedeflediklerine vurgu yapan Çakır, "Modern pentatlon sporu özelinde olimpiyat oyunları için ülkelere 2 kadın 2 erkek sporcu ile katılma hakkı tanınıyor. Biz, 2024 yılına kadar yapacağımız hazırlık ve gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Paris 2024 Olimpiyatları'na tüm bu kontenjanımızı doldurarak, 4 kota ile katılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Her biri farklı branşlarda yetenekli olan sporcularımızı, beşli branşta mükemmelleştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Veli Ozan Çakır, "Bu bağlamda bizler her sporcumuzu ayrı bir proje olarak değerlendirip, sporcuya özel olarak uygulanacak antrenman metotlarıyla geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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