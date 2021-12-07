Türkiye, modern pentatlonda iki organizasyona ev sahipliği yapacak

Türkiye, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) 2022 Dünya Kupası finali ve dördüncü etabına ev sahipliği yapacak.

Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın birinci etabı, 22-27 Mart 2022 tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de, ikinci etabı 26 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, üçüncü etabı ise 10-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek.

Dünya Kupasının 7-12 Haziran tarihlerindeki dördüncü etabıyla, 23-26 Haziran tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası Finali ise başkent Ankara'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye'nin ilk kez beşli branşta iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Türk modern pentatlonu açısından 2022 yılının dönüm noktası olacağına vurgu yapan Çakır, "Bu organizasyonların Ankara'da yapılacak olması, ülkemizin kısa bir süre zarfında modern pentatlon sporunda kat ettiği yolun önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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