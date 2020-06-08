Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan on-line hakem semineri
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), antrenörlerden sonra hakemlere yönelik on-line eğitimlere başlıyor.
08.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:49
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), antrenörlerden sonra hakemlere yönelik on-line eğitimlere başlıyor.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın Zoom programı üzerinden düzenlenecek Modern Pentatlon Hakem Eğitim Semineri'nde, TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz, TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Yazıcı ve TMPF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Öztürk sunum gerçekleştirecek.
Seminerde, "Modern pentatlon kuralları", "Modern pentatlon hakem görevleri", "Yarış yönetimi ve püf noktaları", "Yarış sekreterliği" ve "Genel değerlendirme" konuları ele alınacak.
Kaynak: AA