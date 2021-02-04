Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan "Koş ve Atış Yap" etkinliği
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan "Koş ve Atış Yap" etkinliği

04.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:48
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Ankara Mamak Belediyesi ile "Koş ve Atış Yap" etkinliği düzenledi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Ankara Mamak Belediyesi ile "Koş ve Atış Yap" etkinliği düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Koş ve Atış Yap" sloganıyla koşullarına uygun Başak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu, Akdere Yüzme Havuzu ve Spor Salonu ve Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'ndaki etkinliklerde "Laser" ve "Run" branşlarına yönelik uygulamalı eğitimler verildi.

Etkinliklere, sömestr tatilindeki çocuk ve gençler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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