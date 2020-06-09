Türkiye Mobilya sektörünün 'Yeni Dönem Değişim Dinamikleri' belli oldu İhracat tarafında dünyanın 12., üretimde ise 13. büyüğü olan Türkiye mobilya sektörü, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin çözümünü dijitalleşmede görüyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından hazırlanan sektörel etki araştırmasına katılan markaların yüzde 73'ü satış ve pazarlama tarafında dijitalleşmeye gideceklerini söylüyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün 36 bin üretici ile Türkiye'nin hammadde konusunda dışarıya bağımlılığı bulunmayan milli sektörlerinden biri olduklarını belirterek, "Kovid-19 global krizi 2023 stratejimiz olan dünyanın 5. büyük ihracatçısı olma hedefinden bizi vazgeçirmiş değil. Bunu başarmanın yeni yollarını ve stratejilerini oluşturuyoruz" dedi.

Türkiye geneline yayılan üretim tesislerinde tasarlanan mobilyalarının yüzde 42'si ihraç ediliyor. Hammadde ve işçiliği ile yüzde 90 oranında yerli ve milli olan Türk mobilya sektörü, bu özelliklerinden ötürü dünyanın 12. büyük ihracatçısı, 13. büyük üreticisi olarak tanımlanıyor.36 bin mobilyacıdan 15 bini aynı zamanda ihracat da yaparken sektörün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), Kovid-19 sonrası sektörün yönelimlerini görmek için bir araştırma yaptı. Araştırma ile "pandemi salgınının en çok hangi faaliyetleri etkilediği, desteklerden nasıl ve ne ölçüde faydalanıldığı, salgın ile mücadele için hangi stratejilerin uygulandığı, dijitalleşmeye bakış, hangi alanlarda dijitalleşme çalışmalarının yapıldığı, ihracat tarafında en çok hangi sorunlarla karşılaşıldığı, tehdit ve risklerin neler olduğu, salgının negatif etkisinin daha ne kadar devam edeceği" sorularının cevabı arandı.

Mobilyacı için çare dijital platform

Araştırmaya göre, sağlık ve güvenlikten ötürü sosyal mesafenin iş yapma biçimlerini şekillendiği yeni dönemde dijitalleşmeye yönelim arttı.Katılımcıların yüzde 43'ü satış, yüzde 40'ı ise pazarlama süreçlerinde dijitalleşmeye gidilmesinin son derece önemli olacağını düşünürken,satış ve pazarlama tarafında dijital alt yapı çalışmalarına başladığını söyleyenlerin toplam oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araştırmanın bir diğer çıktısı ise pandemi krizi ile başa çıkmak için izlenen stratejilere ilişkindi. Buna göre katılımcıların yüzde 35'i pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdi, yüzde 20'si banka kredilerini yeniden yapılandırdı, yüzde 20'si ise istihdamda geçici olarak kısıtlamaya gitti. Bütün bu stratejileri kullananların oranı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Araştırma kapsamında katılımcılara devlet desteklerinden ne oranda yararlandıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 58'i kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını, yüzde 35'i KGF desteklerini kullandığını, yüzde 5'i de tüm desteklere başvurduğunu söyledi.

Mobilyacı düzelme için minimum 4 ay maksimum 2 yıl dedi

İhracat tarafında yaşanılan zorlukları da gözler önüne seren araştırmanın çıktısına göre, katılımcılar siparişlerin iptal edilmesinin yanı sıra kısmen devam eden faaliyetler sırasında gümrük ve lojistikte sorunlar yaşadı. Katılımcılara pandeminin iş kabiliyetleri üzerindeki negatif etkisinin ne kadar daha sürmesini bekledikleri de soruldu. Salgının etkisinin 6-12 ay devam edeceğini düşünenlerin oranı yüzde 50 olurken, 1-2 yıl devam edeceğini düşünenler yüzde 25'te kaldı. Katılımcıların yüzde 20'si ise 4-6 ay gibi kısa bir dönem içinde sürecin olumluya döneceğini aktardı.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, araştırmadaki her bir sorunun çıktısının bundan sonraki stratejileri belirlemede etkili olacağını, araştırmanın bu açıdan son derece kıymetli olduğunu ifade etti.Mobilyanın üretim olarak Türkiye'nin geneline yayıldığını, yüzde 90 oranında yerli ve milli olduğunu ve bu açıdan dışarıya hammadde bağımlılığının bulunmadığını söyleyen Güleç, "Son 20 yılda mobilya sektörü olarak gösterdiğimiz atılım ve buradan aldığımız güç ile oluşturduğumuz stratejinin hedefi 2023 yılında 10 milyar dolar ihracattı. Aynı şekilde dünyanın 5. büyük mobilya ihracatçılarından biri olmayı hedefliyorduk. Kimsenin beklemediği ve bir dünya krizine neden olan Kovid-19 salgını, bütün ülke ve sektörleri etkilediği gibi bizi de etkiledi.10 milyar dolar ve beşinci büyük ihracatçı olma hedeflerinden vazgeçmiş değiliz. Bunu yapabilmenin yeni yolları ve stratejilerine bakıyoruz" diye konuştu.

Mobilya haziran sonrasına iyi hazırlandı

15 bini ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilya üreticisinin toplam 250 bin kişiyi istihdam ettiğini sözlerine ekleyen Güleç, ticaret yollarını değiştiren salgından sektör adına bir başarı hikayesi çıkarmak için yeni tanıtım ve pazarlama kanalları üzerine çalıştıklarını söyledi.Güleç şunları kaydetti: "Sektör olarak dijital satış, e-b2b görüşmelerine imkan tanıyan platformlar, ülke ticaret heyetlerinin sanal olarak gerçekleşmesine izin veren online yapılar konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık ve güvenlik için mesafeyi korumanın önemli bir hale geldiği dönemde, değeri iyice artan bu kanalları etkin kullanmak ve tanıtımlarımızı buralardan yapmak jeopolitik avantajlarımızla birleşince ihracat tarafında çok daha pozitif bir hikaye oluşturmamızı sağlayabilir. Firmaların özellikle ihracat tarafında e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetlerine ve sanal fuarlara katılımları yakın zamanda destek kapsamına da alındı. Birbirini destekleyen, tamamlayan bütün bu girişimlerin çok daha hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyoruz."

Türk mobilya sektörü olarak 2019 yılında 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, aynı şekilde iç piyasada 50 milyar liralık satış gerçekleştirdiklerini aktaran Güleç, "Kovid-19 salgını olmasaydı 2020 sonu için projeksiyonumuz iç piyasada 60 milyar liralık satış, ihracat tarafında ise 4,5 milyar dolarlık ekonomik büyüklüktü. Ocak ve şubat aylarını ihracat tarafında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik büyüme ile tamamladık. Mobilyada KDV indiriminin sürekli hale getirilmesi de yılın devamı için çok daha pozitif tablolar taşıyordu. Fakat salgın, stratejilerimizi yeniden oluşturmamıza neden oldu. Haziran itibariyle başlayan normalleşme ve mobilya almak isteyenleri finansal açıdan destekleyecek kredi paketleri hane halkının ertelediği ihtiyaçlarını hızla hayata geçirmesine neden olacak. Bu anlamıyla mobilyada ikinci yarı dönemde daha hareketli bir süreç bekliyoruz; üreticilerimiz çalışmalarıyla, indirimleriyle, kampanyalarıyla sürece iyi hazırlandılar" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler