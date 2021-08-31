Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
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Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişarelerinin 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişarelerinin 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır Siyasi istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
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