Türkiye, Mısır'daki Terör Saldırılarını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yönelik dünkü terör saldırılarını kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yönelik yapılan terör saldırılarını kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Mısır'ın Kuzey Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde dün sabah bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 23 askerin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" üstlenmişti.