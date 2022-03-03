Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecek
AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, 19-24 Nisan tarihlerinde Sivas'ta yapılacak.
SİVAS (AA) - Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, 19-24 Nisan tarihlerinde Sivas'ta yapılacak.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Sivas Belediyesi iş birliğiyle yapılacak organizasyonun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirileceği kaydedildi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor