Türkiye Minikler Ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nın Açılışı Yapıldı

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, ailelerin çocuklarıyla şampiyonaya gelmelerinin büyük bir özveri ve incelik olduğunu kaydetti.

KÖKEN: HEM SPORUNUZU HEM DE BİLİŞİMİNİZİ BİRLİKTE YAPIN

Köken, şunları aktardı: "Veliler, bu işe sahip çıkarsa bu iş daha da büyüyecek demektir. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde, 29 açık spor sahası, 2 kapalı spor salonu, 6 tenis kordu ve 1 hokey salonu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gaziantep, her üç kişiden birinin 18 yaş altında olan genç bir şehir. O yüzden gençlerle ilgili ne yapsak az, gelecek onların elleri altında olduğundan onlara yatırım yapmamız gerekir. 59 ilden 2 bin 727 sporcuyu Gaziantep'te ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Gaziantep aynı zamanda yemek şehri, sosyalleşme yemek yeme ve sporla olduğuna göre bu vesileyle ikisini bir araya getirmiş olduk. Sizlerle Gaziantep'i diğer illere daha iyi tanıtmış olacağız, bu kapsamda Gaziantep'in ev sahipliği her zaman önem arz etmiştir. Çağ bilişim çağı, hem sporunuzu hem de bilişiminizi birlikte yaparak beden ve beyin gücünüzü doğru çalıştırmanız lazım. Sporla, disiplinli yaşamayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı sağlayarak büyüyeceğiz. Büyürken de beynimiz bir şeyler icat edecektir. Bizler icat edemezsek kalkınamayız, büyüyemeyiz. Gaziantep, sanayi şehri, sanayinin altyapısı bilişimle oluyor. O da gençler de var, o yüzden siz her halükarda çok önemlisiniz. Değerinizi bilin ve size yatırım yapmak isteyenlere yardımcı olun."

DELİHASAN: PIRIL PIRIL GENÇLERİ GÖRÜNCE HEYECANLANIYORUM

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ise, federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Pırıl pırıl gençleri gördükçe heyecanlanıyorum. Çünkü, Türk karatesinin geleceği sizlerin omuzunda yükselecektir. Sizin göstereceğiniz performans, bizleri geleceğe umutla bakmaya teşvik edecektir. Avrupa Gençler Karate Şampiyonasına katıldık. Şampiyonada Avrupa ülkeleri içerisinde en fazla madalya kazanan ülke olduk, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sadece sporun değil hayatın içerisinde yer alan federasyonumuz sosyal sorumluluk projelerine katılarak önemli işler yapıyor" dedi.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de Gaziantep'in hem sanayisiyle hem de gastronomisiyle bölgenin lokomotifi olduğunu belirterek, şehrin son dönemlerde sporda da altın çağını yaşadığını söyledi.

Demir, sporcunun eğitimi kültürü ve sanatı sporla birleştirmesini isteyerek, tek başına sporun bir şey ifade etmeyeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, büyük bir ilgiyle gösteri antrenmanını izledi.

59 şehirden 2 bin 727 sporcunun katıldığı şampiyonda, kata ve kumite olmak üzere iki kategoride yarışacak sporculara, kata branşında 18, kumite branşında ise 38 madalya olmak üzere 56 madalya verilecek.