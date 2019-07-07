Türkiye, Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya ile birinci oldu.

Türkiye, Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya ile birinci oldu.
Romanya'nın Timisoara kentinde sona eren müsabakalarda 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan minik judokaların ardından Romanya ikinci, Bosna Hersek üçüncü oldu.
Son gün karşılaşmalarında alınan madalyalar şu şekilde:
Kadınlar -
48 Kg'da Tuana Gülenay (Altın), 57 Kg'da Sema Yıldırım (Gümüş), 44 Kg'da Ayşegül Ertuğrul (Bronz)
Erkekler - 
50 Kg'da M. Furkan Öztekin (Altın), 55 Kg'da T. Koçak Pinegöz  (Altın), 46 Kg'da Oğuz Demirtaş (Gümüş), 50 Kg'da M. Enes Çırık (Bronz) ve 60 Kg'da Alperen Kondi (Bronz)


Kaynak: DHA
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