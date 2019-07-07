Türkiye, Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya ile birinci oldu.
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya ile birinci oldu.
Romanya'nın Timisoara kentinde sona eren müsabakalarda 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan minik judokaların ardından Romanya ikinci, Bosna Hersek üçüncü oldu.
Son gün karşılaşmalarında alınan madalyalar şu şekilde:
Kadınlar -
48 Kg'da Tuana Gülenay (Altın), 57 Kg'da Sema Yıldırım (Gümüş), 44 Kg'da Ayşegül Ertuğrul (Bronz)
Erkekler -
50 Kg'da M. Furkan Öztekin (Altın), 55 Kg'da T. Koçak Pinegöz (Altın), 46 Kg'da Oğuz Demirtaş (Gümüş), 50 Kg'da M. Enes Çırık (Bronz) ve 60 Kg'da Alperen Kondi (Bronz)
Romanya'nın Timisoara kentinde sona eren müsabakalarda 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan minik judokaların ardından Romanya ikinci, Bosna Hersek üçüncü oldu.
Son gün karşılaşmalarında alınan madalyalar şu şekilde:
Kadınlar -
48 Kg'da Tuana Gülenay (Altın), 57 Kg'da Sema Yıldırım (Gümüş), 44 Kg'da Ayşegül Ertuğrul (Bronz)
Erkekler -
50 Kg'da M. Furkan Öztekin (Altın), 55 Kg'da T. Koçak Pinegöz (Altın), 46 Kg'da Oğuz Demirtaş (Gümüş), 50 Kg'da M. Enes Çırık (Bronz) ve 60 Kg'da Alperen Kondi (Bronz)
Kaynak: DHA
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