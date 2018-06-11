Türkiye Milyonlarca Mülteciye Kucak Açıyor"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Düş Bahçesi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Atakum ilçesinde bir otelde düzenlenen iftarda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon, Samsun'da ise 30 bin civarında mültecinin yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumunda olduğunu dile getiren Kaymak, "Biz Türk milleti olarak misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken bunu kültürümüzden aldığımız eğitimle yapıyoruz ve bundan dolayı da mutluyuz. Türkiye olarak Irak'ta ve Suriye'de olan savaştan sonra ülkemize sığınmak zorunda olan vatandaşları misafir etmek durumundaydık." dedi.

"Düş Bahçesi" projesi ile göçmen vatandaşların sosyal entegrasyonu sağlamasına katkı verileceğini belirten Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu 30 bin mültecinin yaklaşık 8 bin civarında öğrencisi okullarımızda eğitim görmektedir. Evlerinden, ocaklarından ayrılarak ülkemize sığınmış ve ilimize gelmiş olan bu mültecilerin burada yaşaması da onlar için çok zor bir durum. Biz bütün kurumlarımızla birlikte mültecilerin hayatlarını daha iyi şekilde yaşamaları, sıkıntılarının giderilmesi ve hem de kendi toplumumuza sıkıntı olmamaları için yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Bu çalışmalar sürdürülürken bu 'Düş Bahçesi' projesi bizim işimizi kolaylaştıracak. Bu sayede sosyal entegrasyon sağlanmış olacak. Göçmen vatandaşlarımızın geçimlerini daha rahat sağlamaları için onların çalışmalarını da önemsiyoruz."

BMMYK Türkiye Ofisi Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli ise Türkiye'nin milyonlarca mülteciye kucak açtığını ifade etti.

Türkiye'nin misafirperver bir ülke olduğunu vurgulayan Garelli, şöyle devam etti:

"Türkiye dünya genelinde mültecilere ev sahipliği yapan en büyük mülteci ülkesi olmaya devam ediyor. Türkiye 3,5 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra çatışma ve zulümden kaçmış 365 bin Iraklı, Afganlı, Somalili sığınmacı ve mültecileri de misafir etmektedir. Türk hükümeti ve halkı çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapmakta büyük misafirperverlik göstermiştir. Özel ihtiyaç sahibi mültecileri de ulusal sisteme entegre etmek için yerel hizmetlerin genişletilmesine ne kadar destek olduğunu biliyoruz. Türkiye milyonlarca mülteciye kucak açıyor."