Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden Sutopu Milli Takımı'na ziyaret
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yetkilileri, olimpiyat elemelerine katılacak Erkek Sutopu Milli Takımı'nın Fatih Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda devam eden hazırlık kampını ziyaret etti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yetkilileri, olimpiyat elemelerine katılacak Erkek Sutopu Milli Takımı'nın Fatih Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda devam eden hazırlık kampını ziyaret etti.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sağlık taramaları yapılarak kampa giren sporcularımızın çalışmalarıyla yakından ilgilenen Olimpiyat Komitesi, Erkek Milli Takımlar Başantrenörümüz Alp Olcaytu'dan milli takımımızın çalışmaları hakkında bilgi aldı." denildi.
Erkek Sutopu Milli Takımı, 14-21 Şubat tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olimpiyat elemelerinde mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar