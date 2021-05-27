Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı, yarın Çekya ve Polonya ile karşılaşacak
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Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı, yarın Çekya ve Polonya ile karşılaşacak

Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı, yarın Çekya ve Polonya ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, yarın Çekya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, yarın Çekya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen elemelerde milliler, yarın TSİ 18.00'de Çekya ile gruptaki üçüncü maçına çıkacak. Milliler gruptaki son maçında ise Polonya ile aynı gün TSİ 22.10'da karşılaşacak.

Milli takım, turnuvadaki ilk iki maçında Brezilya'ya 21-6 ve Moğolistan'a 21-13 mağlup oldu.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseleceği formatta çeyrek finaller, yarı finaller ve üçüncülük karşılaşması 30 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yarı final maçını kazanan iki takım ve üçüncülük karşılaşmasından galip ayrılan takım olimpiyat vizesi almaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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