Türkiye Milletvekilleri Birliği'nden İsrail'e tepki
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Türkiye Milletvekilleri Birliği'nden İsrail'e tepki

Türkiye Milletvekilleri Birliği'nden İsrail'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kadir Gecesi Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara saldıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kadir Gecesi Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara saldıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor. TBMM ve RTÜK gibi çeşitli kamu kurumlarının ardından STK'lar da birbiri ardına yaptıkları açıklamalarla İsrail askerlerinin tavrını protesto ediyor.

Son açıklama Türkiye Milletvekilleri Birliği'nden geldi. Birlik Başkanı Ramazan Başak, "İslam dünyasının kalbi ve ilk kıblesi olan Kudüs'e sahip çıkmak tüm Müslüman ülkelerin namusu, şerefi ve imanının gereğidir" açıklaması yaptı.

"Her türlü tedbir alınmalı"

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki Müslümanlara yönelik yapılan insanlık dışı saldırılardan sonra Türkiye Milletvekilleri Birliği'nin yaptığı açıklamada; İsrail'in yaptığı zulümlerin artık yanına kar kalmaması gerektiği, İsrail'e geri adım attırmak için askeri önlemler dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbirin alınması zorunluluğu vurgulandı.

TMVB Başkanı Ramazan Başak'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İslam ülkeleri dünyanın gözü önünde İsrail devletinin yaptığı işgale ve işlediği insanlık suçu karşısında güçlü bir şekilde durmalıdır. Üç dinin kutsalı ve İslam'ın gözbebeği olan Kudüs'ü ve Filistinli Müslüman kardeşlerimizi ne pahasına olursa olsun korumak boynumuzun borcudur. Bu kutsal emaneti hukuk tanımaz İsrail devletinin heveslerine kurban vermemek için gerekirse Türkiye'nin önderliğinde zalimlere dur diyecek bir İslam dayanışması kurulmalıdır. Ülkemiz sonuna kadar Filistin'in haklı davasının yanındadır. Ayrıca İsrail'in saldırıları gösterdi ki zalime dur diyen, mazluma el uzatan Türkiye Devleti güçlü bir şekil de dimdik ayakta durmak zorundadır. Devlet millet tek vücut olmuş, ekonomik ve siyasi olarak kendi içindeki sorunlarını çözmüş bir Türkiye bölgede caydırıcı büyük bir güç olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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