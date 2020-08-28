Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Başak'tan Doğu Akdeniz açıklaması Açıklaması Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Ramazan Başak, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin mavi vatanın kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Millet olarak Türkiye'nin hakkını kimseye gasp ettirmeyeceğiz.

Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Ramazan Başak, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin mavi vatanın kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Millet olarak Türkiye'nin hakkını kimseye gasp ettirmeyeceğiz. Ülkesi ve milleti için çalışan hükümetimizi var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Başak, yaptığı yazılı açıklamayla Doğu Akdeniz'deki hukuksuz oyunlara sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar savunacağını belirten Başak, çifte standartla hareket eden batının beyhude çabalarının Türkiye'nin şahlanışına engel olamayacağı vurguladı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin mavi vatanın kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Başak, "Dış güçlerin hazımsızlığı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin refahına kastetmek isteyen mihraklar uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Ancak, tek vücut olan Türkiye, dün olduğu gibi bugün de haklı davasını sonuna kadar savunacak ve hukuksuzluğa geçit vermeyecektir. Tıpkı ecdadımız gibi ülkemize kasteden hiçbir güce fırsat vermeyerek adaletsiz çabaları başarısız kılacağız. Millet olarak Türkiye'nin hakkını kimseye gasp ettirmeyeceğiz. Ülkesi ve milleti için çalışan hükümetimizi var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Haksız, hadsiz, boş tehditler bizi rotamızdan saptıramayacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

Başak, "Dünyadaki tüm haksızlıklara karşı nasıl sesimizi yükseltiyorsak, bize yapılacak hiçbir haksızlığa da müsaade etmeyeceğiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkezi ile bir vücut olan 83 milyonluk Türkiye'nin şanlı tarihinde asla kimseye boyun eğmek yoktur. Tek yürek olarak, inançla tüm zorlukları aşacağımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA