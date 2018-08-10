Türkiye Mezunu Filistinliler, Han El-Ahmer Halkına Destek İçin "Tıp Günü" Düzenledi
Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD), İsrail'in yıkıma hazırlandığı Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer bölgesinde "tıp günü" etkinliği düzenledi.
Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD), İsrail'in yıkıma hazırlandığı Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer bölgesinde "tıp günü" etkinliği düzenledi.
Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de düzenlenen etkinliğe katılan doktorlar, Han el-Ahmer halkına "Göz, iç hastalıkları, kalp, kulak, burun, boğaz, kadın hastalıkları ve aile hekimliği" hizmetleri vererek ücretsiz ilaç dağıttı.