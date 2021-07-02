Türkiye mezunu Filistinliler, Batı Şeria'daki "Tıp Günü" etkinliğinde halka ücretsiz sağlık hizmeti sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye mezunu Filistinliler, Batı Şeria'daki "Tıp Günü" etkinliğinde halka ücretsiz sağlık hizmeti sundu

Türkiye mezunu Filistinliler, Batı Şeria'daki 'Tıp Günü' etkinliğinde halka ücretsiz sağlık hizmeti sundu
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde ücretsiz "Tıp Günü" etkinliği düzenledi.

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde ücretsiz "Tıp Günü" etkinliği düzenledi.

Kalkilya kentinde bulunan Kadınlar Derneği'nin genel merkezinde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile Kalkilya kentinin Valisi Rafi Ravacbe katıldı.

Ravacbe etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye-Filistin ilişkilerine övgüde bulunarak, "çok sayıda vatandaşın ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle büyük ehemmiyet taşıyan tıp günlerinin" önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Demirer de Kalkilya kentini ziyaret etmekten ve ihtiyaçlarını yakından görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Valilik ve İl Ticaret Odası ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Batı Şeria halkına 12 uzmanlık alanında ücretsiz sağlık hizmeti verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan: 'Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri...
Erdoğan: "Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kartal Tibet Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Erol Bulut Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye mezunu Filistinliler, Batı Şeria'daki "Tıp Günü" etkinliğinde halka ücretsiz sağlık hizmeti sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 20:45:00. #1.14#

title