Türkiye Mezunları'ndan dünyanın dört bir yanında 15 Temmuz anma etkinlikleri

Türkiye'nin gönüllü elçileri olan Türkiye Mezunları, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde kendi ülkelerinde anma törenleri ve etkinlikler düzenledi. Türkiye Mezunları 251 vatandaşımızı şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünü dünyanın dört bir yanında bir kez daha gösterdi.

YTB'nin Türkiye Bursları programı ile Türkiye'de eğitim alarak ülkelerine dönen ve dostluk köprüleri inşa eden Türkiye Mezunları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dünya genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Törenlerde tüm dünyaya demokrasi mesajları verilirken, 251 vatandaşımızı şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzü bir kez daha tüm dünyaya gösterildi. Mezunlar düzenlenen programlarda FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerine de dikkat çekerek, olası tehlikelerin altını çizdi.

Etkinlik düzenlenen ülkelerden olan Sırbistan'da Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği hain darbe girişimine dikkat çekmek için "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" minikler futbol turnuvası organize etti.

Türkiye Mezunları Dernekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bünyesinde Türkiye Bursları markasıyla sağlanan burslarla Türkiye'de yükseköğrenim gören dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrenciler mezun olduktan sonra da Türkiye ile bağlarını koparmıyor. YTB koordinasyonunda yine dünyanın birçok farklı bölgesinde kurulan mezun dernekleri ile öğrenciler geniş bir iletişim ağı imkanı buluyor. Bu kapsamda şu ana kadar sayısı yüz binleri geçen Türkiye Mezunları ailesi dünya geneline yayılmış bulunan 23 Türkiye Mezunları Derneği ile çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA