"Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşması" Tanıtım Toplantısı

-Sağlık alanından mezun yabancı öğrenciler Mart ayında yıllar sonra yeniden Ankara'da buluşacak

ANKARA - Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası tarafından birlikte gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşması" projesiyle eğitimini Türkiye'de tamamlayarak ülkesine dönmüş olan sağlık alanından mezun yabancı öğrenciler yıllar sonra yeniden Ankara'da buluşacak.

ASO ve ATO tarafından birlikte gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanlığı, Türk TİKA ile YTB tarafından desteklenen Mart ayında düzenlenecek olan "Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşması" projesi tanıtım toplantısı ASO'da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yaptıkları araştırmalarda on binlerce insanın yıllar boyunca Türkiye'de gerek Türkiye bursuyla gerek kendi imkanlarıyla gerekse kendi ülkelerinin sağlamış olduğu imkanlarla Türkiye'de okuduklarını, ülkelerine döndükten sonra önemli mevkilere geldiklerini, önemli karar verici mercilerde yükseldiklerini ve onların birer Türkiye gönüllüsü olarak Türkiye'yi tanıyan insanlar olarak oralarda çalıştıklarını görünce bundan çok etkilendiklerini anlatarak, "Dedik ki, 'niye biz bunları Türkiye'ye tekrar toplamıyoruz. Tekrar eski günlerini yad etsinler. Türkiye'deki gelişmeleri tekrar görsünler.' Her iki odanın da katkılarıyla beraber bu toplantıları düzenliyoruz. Mart ayında yapacağımız toplantının bir tanıtımı olabilecek şekilde toplantı düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Ülkenizde Türkiye'nin birer fahri elçisi, fahri savunucusu olarak bu ülkedeki yaşadığınız güzel anıları oradaki insanlarla paylaşacaksınız"

Özdebir, şunları kaydetti:

"Sizler ülkemizde yaşıyorsunuz, burada eğitim alıyorsunuz, kardeş olduk artık. Gittiğiniz zaman ülkenizde Türkiye'nin birer fahri elçisi, fahri savunucusu olarak bu ülkedeki yaşadığınız güzel anıları oradaki insanlarla paylaşacaksınız. Bunun her iki ülkenin de menfaatine fayda sağlayacak işbirliğine dönüşebilmesi de bizim ATO ve ASO olarak da arzumuz. Öncelikli seçtiğimiz konulardan bir tanesi sağlık. Ama yalnız sağlık olmayacak bu. Zaman içerisinde diğer alanları da kapsayacak."

"Ankara iş dünyası içinde büyük fırsatlar sunan bu konferanstan hem Türkiye hem de katılımcı öğrencilerin ülkelerine önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları Sağlık Sektörü Konferansı'nın 1-3 Mart 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenleneceğini kaydederek, bu konferansa dünyanın her tarafından Afganistan'dan Azerbaycan'a Kazakistan'dan Kırım'a Makedonya'dan İngiltere'ye kadar dünyanın dört bir yanından 200'e yakın Türkiye mezunu katılacağını ifade etti.

Baran, "Ülkemizde burslu olarak eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen ve sağlık alanında önemli mevkilere gelen Türkiye mezunlarıyla, sağlık sektörünün temsilcilerini bu toplantıda bir araya getirmeyi planlıyoruz. Amacımız bu kardeşlerimiz aracılığıyla şehrimizin sağlık alanında daha da gelişmesi için katkı sağlamak ve bu şehirde sağlık turizmini daha da geliştirmekle ilgili adımlar atmak. Ankara iş dünyası içinde büyük fırsatlar sunan bu konferanstan hem Türkiye hem de katılımcı öğrencilerin ülkelerine önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Ülkelerimiz arasındaki siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin de daha da güçleneceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Sağlık sektörünün dünyadaki büyüklüğünün 8 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor" ifadesini kullanan Baran, şöyle konuştu:

"Sağlık sektörü bileşenleri olarak tıbbi cihaz ve ilaç sektörüyle birlikte teknolojik gelişimden en fazla etkilenen sektör. Sağlık alanında Türkiye yüksek bir üretim kapasitesine sahip. Güçlü bir altyapı ve nitelikli bir insan yapısı var. Türkiye sağlık sektöründe çalışan başta doktorlar olmak üzere yardımcı sağlık personeli, medikal fizikçiler, yetiştirebilen araştırma geliştirme konusunda da yeterli imkanlar sağlayan üniversitelere sahip bir ülke. Uzun vadeye yönelik Ar-Ge yatırımlarının yapıldığı ve desteklendiği bir ülke. Tıbbi cihaz ve medikal ilaç sanayinin son teknolojik imkanlarla ihracata yönelik üretim yapabilen bir ülke. Türkiye ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam eden bir ülke."

Türkiye Burslarıyla ilgili konuşan Baran, bu burs programıyla dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilere yükseköğretim alanında eğitim fırsatı sunulduğunu bildirdi. Baran"Türkiye Bursları programı sayesinde bugün 160'dan fazla ülkeden binlerce öğrenci Türkiye mezunu olarak ülkelerinde görev görüyor. Ne mutlu ki Türkiye'de eğitim almak isteyenlerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Ülkemizde dünyanın her tarafından 110 bini üniversitelerde olmak üzere 800 bin öğrenci eğitim görüyor. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunlar hem toplumların kalkınmasına katkı sağlıyor, bizim ülkemizin gönül elçileri olarak ülkemiz ve kendi ülkeleri arasında dostluk köprüleri kuruyorlar" açıklamasında bulundu.

Proje Koordinatörü Necip Özkan ise 'Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları programıyla ilgili detaylı bilgi verdi.

Ağırlıklı olarak Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinden mezun olan ve ülkelerinde önemli görevlerde bulunan Türkiye mezunları, Mart ayında gerçekleştirilecek buluşmayla, Ankaralı sanayicilerle bir araya gelerek Ankara'nın medikal teknoloji alanında geldiği noktayı görme fırsatı bulacaklar. Bu buluşmayla mezunların Türkiye ile olan bağlarını sürdürmesi ve Ankara'da üretilen yüksek teknolojili medikal ürünleri ülkelerine tanıtmaları hedefleniyor.