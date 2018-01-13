Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de eğitim görerek ülkelerine dönen veya halen eğitimine devam eden yabancı öğrencilere katkı sağlamak amacıyla "Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları"nı organize edeceklerini bildirdi.

Özdebir, 1-3 Mart'ta gerçekleştirilecek "Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları-Sağlık Sektörü Konferansı"na ilişkin ASO'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, etkinliği bir Ankara projesi olarak hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye'de okuyarak ülkelerine dönen binlerce kişi bulunduğunu anımsatan Özdebir, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda ülkemizden mezun olarak ülkelerine dönen insanların önemli mevkilere yükseldiklerini ve onların 'Türkiye gönüllüsü' olarak oralarda çalıştıklarını görünce bundan etkilendik. 'Bunları niye Türkiye'ye çağırmıyoruz?' diye düşündük ve bu konferansı düzenlemeye karar verdik." dedi.

Özdebir, yabancı mezunların Türkiye'ye olan hasretlerini gidermek, aralarında diyalog başlatmak için bu konferansı hayata geçireceklerini vurgulayarak, "Türkiye'de eğitim görerek ülkelerine dönmüş, hala ülkemizde eğitimlerine devam eden yabancı öğrencilere bir katkı olsun diye ve ülkelerine gittiklerinde daha faydalı işler yapabilmelerinin sağlamak amacıyla böyle bir organizasyonun içindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilere seslenen Özdebir, şöyle konuştu:

"Sizler bu ülkenin ekmeğini yediniz, suyunu içtiniz. Kardeş olduk artık. Gittiğiniz zaman ülkenizde Türkiye'nin birer fahri elçisi olarak bu ülkedeki yaşadığınız güzel anıları oradaki insanlarla paylaşacaksınız. Bunun her iki ülkenin menfaatine fayda sağlayacak iş birliğine dönüşebilmesini arzuluyoruz."

"Konferans, sağlık turizmine de katkıda bulunacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da konferansa dünyanın dört bir yanından 200'e yakın Türkiye mezununun katılacağını bildirdi.

Konferansın amacının, Türkiye'de sağlık alanında eğitim görmüş ve ülkelerine dönmüş mezunlarla sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu anlatan Baran, organizasyonla Ankara'nın sağlık alanında daha da gelişmesini sağlamayı ve sağlık turizmine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Baran, konferansın hem Türkiye'ye hem de ilgili ülkelere yarar sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkiler daha da güçlenecek. Türkiye sağlık alanında yüksek bir üretim kapasitesine, güçlü bir altyapıya ve nitelikli insan kaynaklarına sahip. Sağlık sektöründe çalışan, başta doktorlar olmak üzere, yardımcı sağlık personeli, medikal fizikçiler, radyoteknologlar yetiştirebilen, araştırma-geliştirme konusunda yeterli imkanlar sağlayan üniversiteleri var. Türkiye aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye de devam ediyor."

Türkiye'nin son yıllarda eğitim üssü haline geldiğine dikkati çeken Baran, "Ülkemiz dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilere yükseköğrenim alanında eğitim fırsatı sunuyor ve her yıl binlerce mezun veriyor. Türkiye Bursları Programı sayesinde bugün 160'tan fazla ülkede binlerce Türkiye mezunu bulunuyor. Türkiye'de eğitim almak isteyenlerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor." ifadelerini kullandı.

Baran, Türkiye'de yaklaşık 800 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğüne işaret ederek, ülkelerine dönen mezunların gönül elçileri olarak Türkiye ile kendi ülkeleri arasında dostluk köprüsü kurduklarını ve ilişkilerin gelişmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Öğrencilere ve mezunlara seslenen Baran, şunları kaydetti:

"Yabancı öğrenciler olarak sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Sizlerle aramızda var olan gönül köprüleri vasıtasıyla geleceğimizin dünyasını hep birlikte güzelleştirelim, küresel barış, istikrar ve kalkınmaya birlikte katkı sağlayalım, ortak bir geleceğin temellerini birlikte atalım. İş birliğimizin sadece sağlık alanıyla sınırlı kalmasını istemiyoruz. Her alanda iş birliği yapalım. Martta düzenleyeceğimiz 'Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları-Sağlık Sektörü Konferansı'nda yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyorum."

-ATO ve ASO'nun iş birliğiyle organize edilecek "Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları Sağlık Sektörü Konferansı"nın paydaşları arasında Dışişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bulunuyor.