Türkiye Meteor Takip Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Ünsalan, Türkiye'den görülen gök taşını...
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Türkiye Meteor Takip Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Ünsalan, Türkiye'den görülen gök taşını...

Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü ve Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Türkiye Meteor Takip Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Ünsalan, Türkiye'den görülen gök taşını...
30.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:55

Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü ve Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, Türkiye'nin doğusunda 27 Mayıs'ta görülen gök taşının atmosfere girmeden önceki kütlesinin yaklaşık 3,6 ton, atmosfere girdiği sıradaki çapının 130 santimetre, atmosfere giriş hızının ise saatte 54 bin kilometre olarak hesaplandığını bildirdi.

TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülen Türkiye Meteor Takip Sistemleri ve Ağının Kurulumu Projesi'ni yürüten Doç. Dr. Ünsalan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğusunda gökyüzünden ışık saçarak düştüğü görülen cismin tipik bir gök taşı olduğunu ifade ederek, konuyu yakından takip ettiğini dile getirdi.

Ünsalan, Ermenistan, Gürcistan veya Rusya'ya düştüğünü tahmin ettikleri gök taşıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk belirlemelere göre meteorun atmosfere girmeden önceki kütlesi yaklaşık 3,6 ton, atmosfere girerken çapı 130 santimetre, atmosfere giriş hızı saatte 54 bin kilometre, yoğunluğu ise 3 bin kilogram/metreküp. Tabi bunlar ortalama değerler. Çok yüksek ihtimalle Gürcistan, Ermenistan veya Rusya dolaylarında düştü diyebiliriz."

Kaynak: AA

Manşet

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