Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, 257 üyesi adına 257 bin fidan dikecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, 257 üyesi adına 257 bin fidan dikecek

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, 257 üyesi adına 257 bin fidan dikecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), son günlerde artan orman yangınlarındaki yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için 257 üyesi adına 257 bin fidan dikecek.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), son günlerde artan orman yangınlarındaki yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için 257 üyesi adına 257 bin fidan dikecek.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, sendika kendi bünyesinde kurduğu gelişmiş ve kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi MEXT'in her ziyaretçisi adına 10 tane olmak üzere, bugüne kadar 10 binden fazla fidan dikilmesine vesile oldu.

Yaşanan son orman yangınlarına da duyarsız kalmayan MESS, her bir üyesi için 1.000 fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ülkemizde çıkan yangınların üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. MESS ailemizin her bir üyesi adına 1.000 adet fidan dikerek toplamda 257 bin fidanın ormanlara kavuşmasına destek oluyoruz. Bu fidan dikimi ile bire bin katıyoruz. Yarınlarımızı korumaya ve dünyamızı güzelleştirmeye devam ediyor, ormanlarımıza nefes veriyoruz. MESS olarak, daima üyelerimizin yanında olduk. Bu üzücü olayda ise üyelerimizle birlikte her zaman ülkemizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Birçok ilimizden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşları tedirgin etti! Bakanlık'tan açıklama var
Birçok ilimizden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşları tedirgin etti! Bakanlık'tan açıklama var
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Varank Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Demet Akalın Diana Spencer Prens William
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, 257 üyesi adına 257 bin fidan dikecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:52:04. #1.16#

title