Türkiye Merkel'i nasıl görüyor? | "Alışverişini kendi yapıyor, orduyla dolaşmıyor"
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıl sonra görevini devretmeye hazırlanıyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıl sonra görevini devretmeye hazırlanıyor. Almanya başbakanı olarak Avrupa siyasetinde önemli bir konuma sahip olan Merkel, dünyada sevilen ve güvenilen bir lider olarak anılıyor. Merkel, Türkiye'de de popüler olan ve yakından tanınan liderlerden. Peki, Türk kamuoyunun Merkel hakkındaki görüşleri neler?
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