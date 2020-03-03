Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GAZİANTEP
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GAZİANTEP

Asker sayımından genel görüntüler İstiklal marşı okunması Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu GAZİANTEP - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler, Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen okul meclisi toplantısında anıldı.

03.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:40
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GAZİANTEP

Asker sayımından genel görüntüler

İstiklal marşı okunması Mehmetçik için tek yürek oldu

- Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler, 'in ilçesinde düzenlenen okul meclisi toplantısında anıldı.

İşmont Halim Meziyet Bildirici Ortaokulunda Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve okul temsilcilerinin hazır bulunduğu okul meclisi toplantısında Meclis Başkanı Nizip Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeliha Nur Böler, İdlib şehitlerini unutmayacaklarını belirterek, salonda bulunanları yoklamaya davet etti.

Toplantıda rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin isimleri tek tek okundu ve öğrenciler "Burada" dedi.

Yoklama sonunda Kaymakam Şahin, Belediye Başkanı Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gündeş tarafından asker selamı verildi.

Duygulu anların yaşandığı toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA


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: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GAZİANTEP
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