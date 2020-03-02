: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - ÇORUM

02.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:07

Protokolün Gazi Caddesinden Şehitlik'e yürüyüşü

Şehitlik'te şehitler için dua edilmesi

ÇORUM - Çorum'da valilik ve belediye ile Hitit Üniversitesi tarafından "Kahraman şehitlerimize saygı, cephede vatan müdafaası yapan ordumuza destek ve dua" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti il başkanları, mesleki ve sivil toplum örgütleri ile sendikaların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Çorum Şehitliği'ne yürüdü.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Herşey vatan için" sloganları atan grup üyeleri, şehit askerlerin isimleri okunurken, "Burada" diyerek karşılık verdi.

Program, şehitlikte dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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