Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Beyşehir, Konya, Hüyük, Güncel

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde oynanan amatör müsabakaya her iki takım oyuncuları da "vatan sana canım feda" yazı pankartla çıktı.

08.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:42
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde oynanan amatör müsabakaya her iki takım oyuncuları da "vatan sana canım feda" yazı pankartla çıktı.


Konya 2. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Hüyük Belediye Gençlik ile Beyşehir Üzümlüspor, ligin ilk maçında Hüyük ilçesindeki futbol sahasında karşılaştı.

Futbolcular, sahaya girdiklerinde "vatan sana canım feda" yazılı pankart açtı. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hüyük Belediye Gençlik'in 3-0'lık galibiyeti ile sona eren karşılaşmayı Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in yanısıra kalabalık bir taraftar topluluğu tribünlerden izledi.


Başkan Çiğdem, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, "Sahaya İdlib şehitlerini anmak için çok anlamlı bir pankartla çıkan futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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