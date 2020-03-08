Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Suriye, İdlib, Konya, Güncel

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Konya'da yaklaşık bin kişi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüdü.

08.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:55
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Konya'da yaklaşık bin kişi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüdü.

Vatandaşlar sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine merkez Selçuklu ilçesindeki Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplandı.

Burada bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her şey vatan için", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Daha sonra vatandaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Sloganlar eşliğinde ilerleyen grup, yürüyüşü Ankara Caddesi'nden geçerek Konya Şehitliği'nde sonlandırdı.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Toprak, şöyle konuştu:

"Kahraman Mehmetçiğimiz, polislerimiz, korucularımız söz konusu vatan savunması olduğunda gözlerini bir an bile kırpmıyor. Canlarını ve kanlarını vermekte bir an bile tereddüt etmiyor. Bu, binlerce yıldır bizim milletimizin özelliğidir. Yine aynı şekilde şehit cenazelerine katıldığımızda aileleri ziyaret ettiğimizde anne ve babaların vakur duruşunu meslek hayatım boyunca hep anlatttım ve anlatmaya devam edeceğim. 'Vatan sağ olsun, daha başka evlatlarım da var, onları da göndermeye hazırım' diyebilecek, asil bir milletiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konya'nın her zaman vatanın, milletin ve bayrağın arkasında olduğunu aktaran Altay, "Anadolu'nun ortasındaki bu kadim başkent, her zaman 'mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek birlik ve beraberlik içerisinde dimdik ayakta durmuştur. Bugün gördüğümüz bu manzara da bunun tescilidir." diye konuştu.

Programa milletvekilleri, belediye başkanları ve MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

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