Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde sivil toplum kuruluşlarınca Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu düzenledi.

06.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:08
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'in ilçesinde sivil toplum kuruluşlarınca 'na destek konvoyu düzenledi.

Avanos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı önünde Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla toplanan okul servisleri, taksi sürücüleri ve vatandaşlar, konvoy oluşturdu. Yaklaşık 70 araçlık konvoy korna çalarak ilçe merkezinde dolaştı.


İlçe Jandarma Komutanlığına gelen vatandaşlar, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.


Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Çelik, buradaki açıklamasında, ülke sınırlarını korumak amacıyla terör ve destekçileriyle kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe destek vermenin her Türk vatandaşının vazifesi olduğunu belirtti.


Çelik, "Esnaf camiası olarak devletimizin her daim yanındayız. Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan kahramanlarımız ve mücadeleyi sürdüren Mehmetçiğimiz için dua ediyoruz." dedi.


Konvoya katılanlar daha sonra jandarma personeline başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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