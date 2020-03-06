Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

06.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Kent merkezinde bir araya gelen Pamukova Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ilçede bulunan 46. Mühimmat Bölük Komutanlığı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, Mehmetçiğe destek sloganı atarak, tekbir getirdi.

Komutanlığı ziyaret eden öğrenciler, Garnizon Komutanı Oktay Eren'e, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA