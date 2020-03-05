Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

05.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:42

Burdur'un Gölhisar ilçesinde belediye meclisi mart ayı toplantısında İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için anma programı düzenledi.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında şehitleri anlatan video izlendi.

Belediye Başkanı Sertbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

Askerlere destek olmak moral vermek adına anma programı düzenlediklerini ifade eden Sertbaş, "Canlarını ortaya koyarak, bizlerin rahat yaşamasını sağlayan kahraman Türk askerine şükranlarımı sunarım. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun." dedi.

Kaynak: AA