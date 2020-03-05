Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

05.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:34

Serik ilçesinin Merkez Mahallesi sakinleri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen askerler ve "Bahar Kalkanı" harekatına katılan Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okuyup, Türk bayrağı açtı.

Yüzüncü Yıl Caddesi'nde bir araya gelen mahalleli, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Katılımcılar daha sonra İdlib şehitlerinin isimleri tek tek okunurken, hep bir ağızdan "burada" diye.

Mahalle sakinleri, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı eşliğinde Çınaraltı Meydanı'na kadar yürüdü.

Kaynak: AA