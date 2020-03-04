Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

04.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:46

TFF 3. Lig Birinci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyesporlu futbolcular, İdlib'de şehit düşen askerleri anmak ve "Bahar Kalkanı" harekatına katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla Türk bayrağı açtı.

Serik Belediyespor, hafta sonu evinde oynayacağı Orduspor maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü.

Teknik Direktör Engin Korukır nezaretinde yaptığı antrenman sonrasında futbolcular, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler ile devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına katılan askerler için Türk bayrağı açtı.

Futbolcular, "Askerlerimize selam olsun" diyerek asker selamı verdi.

Kaynak: AA