Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

04.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:30

Konya'nın Bozkır ilçesinde, İdlib'te şehit düşen askerler için Türk bayraklarıyla donatılmış yüzlerce araçla "Birlik ve Beraberlik" konvoyu oluşturuldu.



Bozkır Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen ve vatandaşların da araçlarıyla katıldığı etkinliğe, çevredeki vatandaşlarca Türk bayraklarıyla destek verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet'in, şehitler ve güvenlik güçleri için yaptığı duanın ardından etkinlik sona erdi.

Şoförler Odası Başkanı Mustafa Asan, "Vatanımızın birlik ve beraberliği ile canlarını hiçe sayan başta şehitlerimiz olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize çok büyük borcumuz var. Bu vatanda güven içinde yaşıyorsak askerimiz sayesindedir. Suriye'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Bozkır çevre yolundan başlayarak Bozkır Jandarma Komutanlığı girişinde sonlandırılan etkinliğe Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İlçe Müftüsü Seyit Böğet, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Güven, MHP İlçe Başkanı Ata Küçükduran, Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, Bimder Derneği Başkanı Mehmet Görür, Bozkır şoför esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA