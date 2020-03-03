Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

03.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:04

Adıyaman'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.

Adıyaman Veysel Karani Erkek Yurdu'nda odalarındaki ışıklarla "TSK" yazan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Yurt bahçesinde bir araya gelen kız öğrenciler ise Türk bayrağı açarak, TSK yazısı oluşturdu. Bazı öğrenciler de cep telefonlarıyla TSK yazısını fotoğrafladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son günlerde zor günler geçirdiğini, vatanın bölünmez bütünlüğü ile ilgili vurgunun her alanda görüldüğünü söyledi.

Ülkenin birlik ve beraberliği için yeri geldiğinde can verildiğine şahit olduklarını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Son harekat kapsamında vatanı uğruna yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Biz de toplumun her kesiminde olduğu gibi öğrencilerimiz ile harekata destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tüm birimlerimizle çalışmalar yaptık. Işıklarla TSK yazısı yazarak ordumuza manevi destek olmak istedik. Vatan millet adına birlik ve beraberlik içerisinde olan gençlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA