Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüdü.

03.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:33
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'nın ilçesinde vatandaşlar, 'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüdü.

Antalya Caddesi'nde başlayan yürüyüşte Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her şey vatan için", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak Taşköprü'ye ulaştı.

Yürüyüş şehitler için Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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