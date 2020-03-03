Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Tokat'ta, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yurtta kalan üniversite öğrencileri bayrak açtı.

03.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:49
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'ta, 'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve 'na destek amacıyla yurtta kalan üniversite öğrencileri bayrak açtı.

Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, İdlib'de şehit olan askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlik gerçekleştirdi.

Bayrak açan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı ile Komando Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA


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: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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