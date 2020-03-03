Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

03.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:32

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Fetih suresi okudu.

Öğrenciler, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için okul mescidinden 250 Fetih suresi okuyarak dua etti.

Öğrenciler ayrıca İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Okul Müdürü Muammer Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz bu günlerde öğrencilerimizin kalplerinin vatan ve millet sevgisiyle dolu olması bizleri duygulandırdı. Rabb'im Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin." dedi.

Kaynak: AA