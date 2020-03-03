Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Haberler » Güncel » Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Haber

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Fetih suresi okudu.

03.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:32
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'na destek için Fetih suresi okudu.

Öğrenciler, 'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için okul mescidinden 250 Fetih suresi okuyarak dua etti.

Öğrenciler ayrıca İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Okul Müdürü Muammer Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz bu günlerde öğrencilerimizin kalplerinin vatan ve millet sevgisiyle dolu olması bizleri duygulandırdı. Rabb'im Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin." dedi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler