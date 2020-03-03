Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, lise öğrencileri Suriye'de görev yapan Mehmetçiklere destek amacıyla mektup yazdı ve görsel hazırladı.

03.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:20
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Konya'nın ilçesinde, lise öğrencileri 'de görev yapan Mehmetçiklere destek amacıyla mektup yazdı ve görsel hazırladı.

Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri tarafından, Suriye'de görev yapan askerlere yazılan 291 mektup ve hazırlanan görselleri içeren 10 CD, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı'ya teslim edildi

Okul Müdürü Salim Bozkurt, Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Güvendik, Müdür Yardımcıları, Okul Aile Birliği üyeleri ve öğretmenlerden oluşan heyet, mektupları ve görselleri teslim ederken duygulu anlar yaşandı.

Müdür Bozkurt, öğretmenlerin ve öğrencilerin Mehmetçik için "Tek ses ve tek yürek" olduğunu belirterek, "Askerimize başarılar ve muzafferiyetler diliyoruz. Onların duacısıyız." dedi.

Albay Yuvalı da emanetlerin, askerlere iletileceğini vurgulayarak, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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