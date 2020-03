: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

02.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:30

Mardin'de vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

Türk bayrakları ile şehir merkezinde tur atan vatandaşlar, yürüyüşte 'şehitler ölmez vatan bölünmez, ne mutlu Türküm diyene, Mardin uyuma Orduna sahip çık, işte ordu işte komutan, askere uzanan eller kırılsın' şeklinde slogan atıldı.

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Beklen, şehit olan vatan evlatlarına ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenlediklerini belirterek şöyle dedi;

"İdlib'te ülkemize ve milletimize dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek için oluşturulan tarafsız bölge sınırlarında barış ve huzuru sağlamak adına bulunan kahraman Mehmetçiklerimize yapılan saldırıda şehit düşen vatan evlatlarına Allah'tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı biliyoruz.

Biz şanlı ecdadımıza yakışır bir şekilde millet olarak her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bizler bu vatan evlatları olarak bize yakışan şekilde her zaman ülkemizin devletimizin ve silahlı güvenlik güçlerimizin yanın da olup bölünmez bütünlüğümüzü sağlamak adına var olan gücümüz ile her zaman devletimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Kabala Mahalle Muhtarı Recep Elibolda, şehitleri her zaman rahmetle yad edeceklerini vurgulayarak Mardinli gençler olarak her zaman devletin, bayrağın, vatanın bölünmez bütünlüğünü destekleyeceklerini ve her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.

Açıklamanın ardından şehitler için yoklama alındı.

Öte yandan kentte evlere ve dükkanlara Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA

