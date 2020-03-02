Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Kozan ilçesinde "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

02.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:16
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

ilçesinde "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

'nin kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için çok sayıda vatandaş, Göç Yolu'ndan Türk Büyükleri Meydanı'na kadar mehteran takımı eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı, şehitler için dua etti.

Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve kurum temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA


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: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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