Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

02.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:22

Kozan ilçesinde "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için çok sayıda vatandaş, Göç Yolu'ndan Türk Büyükleri Meydanı'na kadar mehteran takımı eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı, şehitler için dua etti.

Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve kurum temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA