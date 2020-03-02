: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

02.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:09

Yürüyüşten genel

Kuranı kerim tilaveti

Duanın edilmesi SİVAS - Suriye'nin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen askerler için Sivas'ın Suşehri ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

İlçede bulunan, Siyasi ve Sivil Toplum örgütlerinin temsilcilerinin organizasyonu ile düzenlenen yürüyüş, İlçe Belediye Başkanlığı binası önünde başladı.

Ellerinde Türk Bayraklarıyla, "Şehİtler ölmez vatan bölünmez" sloganı ve tekbirler getirerek Sivas caddesi üzerinde yapılan yürüyüşte, Şehit olan 36 Askerin isimleri tek tek okundu.

Hükümet konağı önünde sona eren yürüyüş sonrası, Kuran'ı Kerim okundu.

Kaynak: AA

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