Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

02.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:26

Çorum, Amasya ve Kastamonu'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlikler düzenlendi.

Çorum'da Valilik ve Belediye ile Hitit Üniversitesi tarafından "Kahraman şehitlerimize saygı, cephede vatan müdafaası yapan ordumuza destek ve dua" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti il başkanları, meslek ve sivil toplum kuruluşları ile sendikaların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Çorum Şehitliği'ne yürüdü.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları atan grup üyeleri, şehitlerin isimleri okunurken "Burada" diyerek karşılık verdi.

Program, şehitlikte dua edilmesiyle sona erdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde de Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenlendi. İlçe meydanında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla belediyenin önüne kadar yürüdü. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşün sonunda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Çorum'da, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ortak basın açıklaması yaparak Suriye'nin İdlib kentindeki 36 askerin şehit edildiği hain saldırıya tepki gösterdi.

İl Genel Meclisi'nin mart ayı ilk oturumunda bir araya gelen Ahlatçı, Tahtasız ve Karapıçak, Türk ordusunun kendine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine inandıklarını dile getirdi.

Amasya

Amasya'da köylüler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için Türk ordusuna yazılmış şiiri hep birlikte okudu.

Suluova ilçesine bağlı Soku köyü sakinleri, köy meydanında toplandıktan sonra ellerinde Türk bayrakları ile yaklaşık bir kilometre yürüdü.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Askere uzanan eller kırılsın", sloganları atıp saygı duruşunda bulunan köylüler adına konuşan Hasan Şahin, rejim unsurlarının Türk askerine saldırmanın bedelini Bahar Kalkanı Harekatı'yla ödemeye başladığını belirterek "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Askerimize güvenimiz sonsuz. Türk ordusunun her zaman yanında ve destekçisi olacağız." dedi.

Kastamonu

Kastamonu Milli İrade Platformu adı altında toplanan sivil toplum kuruluşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Nasrullah Camisi'nde bir araya geldi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Kaynak: AA