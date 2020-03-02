Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Tufanbeyli ilçesinde "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

02.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:54
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

ilçesinde "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Tufanbeyli Ulu Cami'nde, 'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için mevlit okundu.

Daha sonra Recep Aktürk Meydanı'ndan bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü.

Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, kurum amirlerinin de katıldığı yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA

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